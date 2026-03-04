睡眠の質が低下すると、日中の眠気や集中力の低下だけでなく、免疫機能の低下や生活習慣病のリスク増加など、心身にさまざまな影響が現れる可能性があります。さらに、感情のコントロールが難しくなり、家族や職場での人間関係にも支障をきたすことがあるでしょう。本記事では、睡眠障害が及ぼす具体的な影響について、身体面・精神面・社会生活の観点から詳しく解説します。 監修医師：後平泰信（医療法人徳洲会札幌もい