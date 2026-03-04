入浴を睡眠改善に活かすためには、単に時間帯や湯温を調整するだけでなく、入浴環境や入浴後の過ごし方にも配慮することが大切です。アロマオイルや入浴剤の活用、入浴後の適切な水分補給など、より効果的な方法があります。ここでは、リラックス効果を高める入浴環境の整え方と、高血圧や心臓疾患がある方など入浴が適さない場合の注意点についてご紹介します。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精