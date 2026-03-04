2026年3月3日、中国メディアの新浪によると、中国の電気自動車（EV）メーカーの小鵬汽車（XPeng）の何小鵬（ホー・シャオポン）董事長兼最高経営責任者（CEO）は2日、広東省広州市で開催された技術発表会で「完全自動運転は3年以内に実現する」と発言した。小鵬汽車は技術発表会で第2世代のVLA（ビジュアル−言語−アクション）モデルの正式リリースと特定の条件下で運転を自動化する「レベル4」相当の技術を初めて搭載するEVの発