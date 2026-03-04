サッカーのオランダ・カップは3日、ナイメヘンで準決勝1試合が行われ、佐野航大らのNECナイメヘンがPSVアイントホーフェンを3―2で破り、決勝に進んだ。佐野航はチームの2点目をアシストし、フル出場。小川航基は出番がなかった。（共同）