３日午後７時頃、岩手県平泉町平泉、無職男性（７７）方から出火、木造２階店舗兼住宅約１３５平方メートルと、隣接する住宅など４棟を全焼した。男性の店舗兼住宅の焼け跡から性別不明の２遺体が見つかった。一関署によると、男性は７０歳代の妻と住んでおり、２人と連絡が取れていないという。同署が遺体の身元や出火原因を調べている。現場はＪＲ東北線平泉駅前の住宅や店舗が立ち並ぶ地域。