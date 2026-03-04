日本プロ野球選手会は3日、AI誹謗（ひぼう）中傷検出・通報支援サービス「ThreatMetrix」を活用し、昨年のCSおよび日本シリーズに実施した調査結果を報告した。AIにより分析された投稿とコメントの総数は約380万件で、検出された誹謗中傷疑いの投稿数は2917件。専門アナリストにより認められたのが466件で、発信元のアカウント数は197件だった。合法的に個人情報も特定。選手会会長のソフトバンク・近藤は「選手とその家族