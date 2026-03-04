（CNN）アラブ首長国連邦（UAE）は3日、中東での軍事衝突が続く中、自国民の帰国や国内に足止めされている外国人の出国を支援するため、近隣諸国との間に安全な航空ルートを設けたと発表した。同国の経済観光相は同日、緊急用の航空便を1時間に48便運航できると記者団に明らかにした。安全評価に基づいて便数は徐々に増える可能性があるとの見通しも示した。計画の第1段階では1日以降、1万7000人超が60の航空便で出国したという。