Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。本当に長く使い続けられる道具とは、単に丈夫なだけでなく、自分の振る舞いにストレスなくなじむものではないでしょうか。今回試用したBASICOのショルダーバッグ「messenger」は、右開き・左開きのモデルがそれぞれ用意されているのが特長です。さらに、本革ながらも軽さと実用性を備える