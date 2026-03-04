仕事や家事、育児に追われ、平日は十分な睡眠時間が確保できない――そんな方も多いのではないでしょうか。溜まった眠気を休日に一気に解消する、いわゆる「寝だめ」。これは果たして、体に良い習慣なのでしょうか。今回は「休日の寝だめは体にいい」という噂について、25歳から69歳までのマイナビニュース会員412名にアンケートを実施しました。結果は、81.8%の方が体に悪いと回答し、否定派が大多数を占める形に。回答者の声を見