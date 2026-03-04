當真あみ＆嵐莉菜 當真あみ、嵐莉菜、緑黄色社会が３日、都内の大学で行われた劇場アニメ『パリに咲くエトワール』公開直前“春休み”特別試写会に登場した。主人公フジコの声を當真あみ。フジコとパリでともに夢を追う少女・千鶴を嵐莉菜が演じる。【動画】當真あみ、嵐莉菜、緑黄色社会が出席。劇場アニメ『パリに咲くエトワール』公開直前“春休み”特別試写会：動画ノーカットイベントでは、事前に女子大生から