５日開幕の野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に日本代表「侍ジャパン」として出場する米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手を応援しようと、秋田県能代市栗山地区のコメ農家大谷直人さん（５３）が「大谷米」の新商品を販売している。大谷選手の背番号にちなんだセットで、１日に発売した。同地区は、世帯の約９割が大谷姓という「大谷さんの集落」で、大谷選手の曽祖父の出身地でもあ