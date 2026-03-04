巨匠・北方謙三による大河小説『水滸伝』を原作とした連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』のキャラクターデザインが公開された。制作陣がこだわり抜いたヘアメイクや衣裳、小道具のデザインの一部が初披露され、作品世界の裏側に迫る内容となっている。【画像】衣裳・小道具のデザイン画壮大なスケールと緻密な人間描写で熱烈な支持を集める原作は、シリーズ累計発行部数1160万部を超える大河小説の金字塔。今回のドラマ化では、日