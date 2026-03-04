きょう未明、埼玉県本庄市で住宅1棟が全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。きょう午前4時ごろ、本庄市北堀の2階建て住宅で火が出ているのを巡回中の警察官が見つけました。警察などによりますと、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、この住宅1棟が全焼し、焼け跡から年齢・性別不明の2人の遺体が見つかりました。この家に2人で暮らす80代の男性と70代の妻と連絡が取れていないということで、警察