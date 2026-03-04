「初恋の男性」を見つけた犬が、わき目もふらず走って…「大好きが溢れすぎている光景」が反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で22万4000回再生を突破し、「凄いダッシュ！」「どうにも止まらない」といったコメントが寄せられています。 【動画：『初恋の男性』を見つけた犬→気が付いた瞬間に…『大好きが溢れている光景』】 あれは…！？ Instagramアカウント「koharumama0308」に投稿されたのは、「初