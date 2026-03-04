ダイソーで見つけた『シリコーンキッチンブラシ（ハリネズミ、モノトーン）』。まるでおしゃれなキッチングッズ専門店で販売されていてもおかしくない、可愛いハリネズミ型のキッチンブラシです。シリコーンゴム製だから、傷つけたくない繊細な食器を安心して洗えるのがポイント！両面仕様で使い分けられて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーンキッチンブラシ（ハリネズミ、モノトーン）価格：￥110（