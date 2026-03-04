ダイソーをパトロールしていると、美容グッズ売り場にひときわ目立つアイテムが。ぱっと見はフォトフレームなので、どうしてインテリアコーナーに置いていないんだろう…？と不思議に思った筆者。しかし、その正体はなんとスタンドミラー！まるで写真立てのようなおしゃれな鏡が、￥220（税込）で販売されていたんです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フレームミラー（ダブル枠）価格：￥220（税込）サイズ（約）：17cm