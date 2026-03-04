すぐ使いたいホコリ取りなどのお掃除グッズは、目につく場所に置いても浮かないおしゃれなデザインが理想。なんとセリアで、SNSの投稿やおしゃれな雑貨屋さんでよく見かけるような、可愛いダスターを発見しました！似たようなデザインの商品をネット通販で見つけましたが、2000円近く…。セリアなら100円ですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ふわふわダスター 竹ハンドル価格：￥110（税込）サイズ（約）：7×7