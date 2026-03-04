なかなか埋まらなかった両駅の差JRの船橋駅と西船橋駅、利用者が多いのはどちらかパッと答えられるでしょうか。2024年度の1日平均乗車人員を見ると、船橋駅が12万9427人、西船橋駅が12万9904人で、なんと477人という僅差で西船橋駅が上回っているのです。【ニシフナ南口が…】これが船橋と西船橋の駅周辺の変化です（地図）船橋駅は1894（明治27）年7月、総武鉄道（現在の総武本線）開通とともに開業した歴史ある駅ですが、西