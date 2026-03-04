停電トラブルによる東北新幹線の運転見合わせに伴い、山形新幹線も東京駅と福島駅の間の上下線で運転を見合わせています。 ＪＲ東日本によりますと停電トラブルは新白河と福島駅の間で起きていて、原因は倒木によるものだということです。 ＪＲが倒木の撤去作業を行っていますが、作業が難航しているため、運転再開は午前８時５０分頃を見込んでいるということです。