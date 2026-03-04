高木美帆が現役を退く意向であることをインスタで報告した(C)Getty Imagesスピードスケート女子の高木美帆が3月4日、現役を退く意向であることを自身のインスタグラムで報告した。高木はミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子の1000メートル、500メートル、団体追い抜きで銅メダルに輝いている。【写真】高木美帆が現役引退の意向…インスタで報告実際の投稿をチェックインスタには「今週末にオランダで開催され