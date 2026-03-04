ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）強化試合が３日（日本時間４日）、米各地で行われ、米国が順当にジャイアンツに１５―１で勝ったほか、英国が昨年メジャー最高勝率のブルワーズに７―３、イスラエルもマーリンズに１―０で逃げ切る番狂わせがあった。英国は同点の５回に、前回大会でも本塁打を放ったナショナルズのフォードの本塁打で勝ち越すと、この回に５点を挙げて試合を決めた。イスラエルはフィリーズのス