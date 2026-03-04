日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は４日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の開幕を控えた侍ジャパンについて報じた。番組では３日の阪神との強化試合で初回に鈴木誠也外野手（カブス）が豪快な先制弾を放ち、新パフォーマンス「お茶たてポーズ」を見せたことを紹介。大谷翔平投手（ドジャース）の命を受けて北山亘基投手（日本ハム）が発案。左手で茶わんを持ち、右手をクルクル