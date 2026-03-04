トランプ米大統領が3日、米メディア「ポリティコ」とのインタビューで6月開幕のW杯北中米大会（米国、メキシコ、カナダ）に関し「イランが参加するかどうか、私は本当に気にしない」と語った。「イランはひどく打ちのめされた国。彼らは疲弊しきっている」と続けた。イランは米国とイスラエルによる攻撃を受け、サッカー連盟のメヘディ・タジ会長は2月28日に「W杯を楽しみに待つことは難しい」と発言。不参加にも含みを持たせ