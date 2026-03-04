発達する低気圧の影響で、今日4日(水)の関東は強い北風が吹き荒れて、千葉や茨城では警報級の暴風となる恐れがあります。夜にかけて風の強い状態が長く続く見込みです。朝の通勤や通学、夕方以降の帰宅の際は、交通機関の乱れなどに十分な注意が必要です。関東は夜まで強い北風が吹き荒れる千葉や茨城は暴風警報の可能性も今日4日(水)は、関東の東で低気圧が発達するため、各地で北よりの風が強まります。今朝は既に千葉県内で最