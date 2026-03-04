【北京共同】北朝鮮メディアは4日、北朝鮮の国会に当たる最高人民会議の第15期代議員選挙が15日に実施されると報じた。同会議の常任委員会が3日に決定した。現在の代議員は2019年3月に当選しており、選挙は7年ぶり。代議員の5年の任期は過ぎているもようだ。憲法は、やむを得ない事情があれば任期の延長を認めている。経済難で多数の餓死者が出た1990年代に、任期より長く代議員が在職したケースがある。今年2月の朝鮮労働党大