ミュージシャンの野宮真貴（65）が4日までに自身のインスタグラムを更新。女優の小泉今日子、タレントのYOUとの3ショットを公開した。「今日はひな祭りそして明後日も明後日もひな祭りということで、小泉今日子さんとYOUちゃんを迎えて、女性だけのライブ『女は女である』いよいよ開幕です！お楽しみに」とつづり、小泉今日子＆YOUとの3ショットや、ライブメンバーのベース・大野由美子、ドラム・吉村由加、キーボード・武