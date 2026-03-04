日常的に使う便利な言葉から、文学的な響きを持つ言葉まで……。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ちゅ□□んゆ□□う□□れびこ□□んかヒント：レストランで「これをお願いします」と伝える行為を何という？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うも正解は「うも」でした。▼解説それぞれの言葉に「うも」を入れると、次のようになります