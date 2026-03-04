年にわずか数回しか訪れない、最上級の吉日「天赦日（てんしゃび・てんしゃにち）」をご存じですか？“天が万物の罪を赦（ゆる）す日”とされる天赦日は、日本の暦の中でも最上級の開運日。「何かを始めたい」「新しい一歩を踏み出したい」そんな人の背中を力強く押してくれる特別な日です。今回は、天赦日とはどんな日なのか、そして「やるといいこと」「やらない方がいいこと」は何なのか、さらに2026年の天赦日はいつ訪れるのか