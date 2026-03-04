ガーディアンズとのオープン戦で今季2度目の実戦登板ドジャース・佐々木朗希投手が3日（日本時間4日）、アリゾナ州グッドイヤーで行われたガーディアンズ戦に先発登板した。初回、2四球と安打で無死満塁のピンチを招くと満塁弾を浴びた。続く打者に四球を与えたところで1死も奪えず降板。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「少しカウントで後手に回ってしまった」と、佐々木の2度目の実戦登板について語った。課題の制球難が招い