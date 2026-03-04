3月3日夜、静岡県御殿場市の市道で、横断歩道を渡っていた男性が軽乗用車にはねられたあと、さらに反対側から走ってきた乗用車にぶつかり意識不明の重体です。 警察によりますと、3日午後6時頃、御殿場市川島田の市道で、西進中の軽乗用車に横断歩道を渡っていた歩行者の男性がはねられました。男性は跳ね飛ばされたあと、東進中の乗用車にもぶつかりました。 この事故で、はねられた住所・職業不詳の70代くらいの男性が頭を強く