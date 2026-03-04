アメリカ軍はイランへの攻撃について、開始から72時間で軍事基地など1700以上の標的を攻撃したと明らかにしました。中東地域を担当するアメリカ中央軍は3日、2月28日から開始したイランへの攻撃について、開始から72時間でイランの軍事基地や防空システム、艦艇など、あわせて1700以上の標的を攻撃したと発表しました。開始48時間時点から、およそ450か所増えています。また、新たにB52戦略爆撃機が作戦に加わったことを明らかにし