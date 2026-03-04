フォロワー26万人超の旅行系ユーチューバー・ふじわらのみいが3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。SNS上で物議を醸していた投稿動画を削除したことを報告して謝罪した。「ADHDで多動症は10時間フライトに耐えられるのか」と題された、すでに削除された動画には、ふじわらが長時間フライトの航空機内でトイレを占拠したり、ライトが消された機内の通路を歩き回ったりする様子が収められていた。ADHD（注意欠如・多動症）は