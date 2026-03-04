チューリップ賞を勝ったタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下）に４日、左前肢第一指骨剥離骨折が判明した。松下師は「いい内容で勝ってくれたので残念です。程度としては一番軽い骨折ですが、３カ月の休養なので秋に元気な姿を見せられたら」と話した。