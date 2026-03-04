東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.15高値184.33安値182.03 186.61ハイブレイク 185.47抵抗2 184.31抵抗1 183.17ピボット 182.01支持1 180.87支持2 179.71ローブレイク ポンド円 終値210.68高値211.36安値209.23 213.75ハイブレイク 212.55抵抗2 211.62抵抗1 210.42ピボット 209.49支持1 208.29支持2 207.36ロ&#1254