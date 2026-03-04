東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.54高値9.81安値9.41 10.16ハイブレイク 9.99抵抗2 9.76抵抗1 9.59ピボット 9.36支持1 9.19支持2 8.96ローブレイク シンガポールドル円 終値123.50高値123.89安値122.96 124.87ハイブレイク 124.38抵抗2 123.94抵抗1 123.45ピボット 123.01支持1 122.52支持2 122.08ローブレ