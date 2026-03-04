東北新幹線が東京駅と盛岡駅の間で運転を見合わせています。【画像】東京駅の様子JR東日本によりますと、東北新幹線は東京駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。午前5時50分ごろに新白河駅と福島駅の間で起きた停電トラブルの影響だということです。係員が現地で確認作業をしたところ、倒木が原因だったころがわかり、午前8時20分ごろに運転を再開する見込みです。（ANNニュース）