俳優の平岳大（５１）がアカデミー賞俳優ブレンダン・フレイザー（５７）と共演した米映画「レンタル・ファミリー」が先月末に公開された。故平幹二朗さんと佐久間良子（８７）という名優を両親に持つが、七光に甘んぜず世界に進出。英アカデミー賞やエミー賞にノミネートされ、フレイザーや映画「Ｒｕｍｏｕｒｓ」（２０２４年）でのケイト・ブランシェットとアリシア・ヴィキャンデルらオスカー俳優とも共演するなど国際的に活