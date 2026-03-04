東北道であわせて7台が絡む事故があり、5人がけがをしました。事故の影響で東北道の一部区間では通行止めとなっています。【映像】事故現場の様子（実際の様子）午前2時ごろ、埼玉県蓮田市の東北道で「タクシーがトラックから外れたタイヤに乗り上げた」などと複数の通報がありました。警察などによりますと、最初に下り線でトラックなど4台が絡む事故が起き、車の部品が上り線に飛んだことでタクシーや大型トラックなど3台