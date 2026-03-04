政府は、イランから退避させた日本人2人が隣国のアゼルバイジャンに到着したと発表しました。【映像】イラン・テヘランの様子イランに滞在していた日本人2人は、現地の日本大使館が手配した専用の車で首都テヘランから陸路で移動し日本時間のきょう午前5時ごろ隣国のアゼルバイジャンに退避しました。すでに2日にはイスラエルから日本人5人が隣国のヨルダンに退避をしています。現在、イスラエルにはおよそ1000人、イラン