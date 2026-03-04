ミラノ・コルティナ五輪で銅メダル３個を獲得し、下記を含めて日本女子最多の五輪メダル通算１０個を誇るスピードスケートの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、「競技人生の進退に関わること」として自身のインスタグラムを更新。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と日本語と英語で印し、５日からオランダ・ヘー