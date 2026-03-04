今回は、付き合って半年の彼氏の態度がそっけなくなった理由についてのエピソードを紹介します。早く彼氏と結婚したいのに…「彼氏と付き合って半年経ちますが、『最近彼氏がそっけないな……』と思うことが増えました。デートもよくドタキャンされ、なんだか忙しそうなんです。私が結婚の話をするようになったので、まだ早いしちょっと重かったせいかも、なんて思っていたんです。そんなある日の仕事帰り、彼氏が見知らぬ女性と手