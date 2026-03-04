３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４０３．５１ドル安の４万８５０１．２７ドルと３日続落した。イランに対する軍事行動が長期化するとの見方からリスク回避ムードが一段と強まり、下げ幅は一時１２００ドルを超えた。一方、ホルムズ海峡で米軍がタンカーを護衛することを検討していると伝わると、ＮＹダウは下げ渋った。 キャタピラー＜CAT＞やナイキ＜NKE＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜