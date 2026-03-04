[3.3 コパ・デル・レイ準決勝第2戦 バルセロナ 3-0 A・マドリー]コパ・デル・レイは3日、準決勝第2戦を開催し、バルセロナとアトレティコ・マドリーが対戦。バルセロナが3-0で勝利も、2試合合計スコア4-3としたアトレティコが決勝進出を決めた。12日に開催された第1戦ではホームのアトレティコが4-0で大勝しており、大きなアドバンテージを得ていた。バルセロナが勝ち上がるためには、最低でも4ゴールが必要という厳しい状況で