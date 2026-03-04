【プレミアリーグ第29節】(モリニュー・スタジアム)ウォルバーハンプトン 2-1(前半0-0)リバプール<得点者>[ウ]ロドリゴ・ゴメス(78分)、アンドレ(90分+4)[リ]モハメド・サラー(83分)<警告>[ウ]ジョアン・ゴメス(69分)、サンティアゴ・ブエノ(90分)[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(22分)観衆:30,247人└リバプール、ラスト10節痛恨の黒星発進…最下位ウルブスが90+4分劇的決勝弾!!