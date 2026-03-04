[3.3 プレミアリーグ第29節 ウォルバーハンプトン 2-1 リバプール]プレミアリーグは3日、第29節を各地で行い、MF遠藤航が負傷離脱中のリバプールはウォルバーハンプトンに1-2で敗れた。ボール保持率65%を上回る一方的な攻勢を展開したが、後半33分に先制点を献上すると、FWモハメド・サラーのゴールで一時追いついたが、後半アディショナルタイム4分に決勝被弾。最下位に敗れ、ラスト10試合の欧州CL圏争いで痛い足踏みとなった。