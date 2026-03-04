KNVB杯(オランダ国内杯)は3日に準決勝を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属するNECはPSVに3-2で勝利し、2年ぶりの決勝進出。佐野はフル出場で同点ゴールをアシストした。小川はベンチ入りも出場はなかった。NECは前半6分に元浦和のFWブライアン・リンセンが先制ゴールを挙げるも、16分、20分と立て続けに失点。1-2と試合をひっくり返される。しかし、佐野のアシストから同点ゴールが生まれた。前半37分、敵陣PA内からのク