[3.3 プレミアリーグ第29節 リーズ 0-1 サンダーランド]リーズは3日、プレミアリーグ第29節のサンダーランド戦で0-1の敗戦を喫した。MF田中碧はリーグ戦6試合連続で出番が訪れなかった。8日にはFAカップ・ノリッジ戦を予定。ここまで2試合1得点の同大会での活躍が期待される。前半はリーズがボールを握る展開となったが、ゴールを奪えないまま時間が経過。前半41分には控えMFショーン・ロングスタッフが相手DFルーク・オニエン