モデルでフルート奏者のCocomi（24）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「昨日の写真たち。たのしい&美味しかった」と書き出したCocomi。飲食店での様子をアップした。美味しそうな料理を前におどけた表情。自然体でキュートな姿を披露した。Cocomiは俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の長女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。