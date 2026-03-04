1983年公開された金子正次脚本・主演の映画『竜二』が、柳楽優弥主演、水田伸生監督により『RYUJI 竜二』としてリメイクされ、10月30日より全国公開されることが決まった。併せて、超特報映像と超ティザービジュアルが解禁となった。【動画】映画『RYUJI 竜二』超特報映像原作の『竜二』は、当時の社会に漂う閉塞感と主演・金子正次の生き様が重なり合い、公開初日から劇場が満席に。竜二の不器用な優しさや一人の男としての悲