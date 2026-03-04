ジャイアンツと対戦今月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて、米国代表は3日（日本時間4日）、ジャイアンツとの強化試合初戦を行い、15-1で大勝した。主将のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が「3番・右翼」で先発出場。2打数2安打2打点をマークし、ピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）と交代した。4回にはアレックス・ブレグマン内野手（カブス）がソロ、6回にはローマン・アンソ